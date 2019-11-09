Асад рассказал об опасностях для Европы, поддерживающей террористов в Сирии

Дамаск, 9 ноября. Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад заявил, что для Европы опаснее всего поддерживать террористов в Сирии. Асад уверен, что европейским странам стоит волноваться не только о проблеме сирийских беженцев.

Президент САР пояснил, что из-за конфликта в Турцию из Сирии бежали в основной массе вовсе не экстремисты.

«В основном сирийцы, бежавшие в Турцию, бежали как раз от террористов из Сирии, от их обстрелов и так далее», — подчеркнул Асад.

Президент Сирии считает, что Европа нуждается в турецком лидере Реджепе Тайипе Эрдогане, поскольку беженцы могут перебраться из Турции дальше на запад. Однако, по мнению Асада, Европе стоит беспокоиться совсем не об угрозе приезда экстремистов.

«Самое опасное для Европы — это поддерживать терроризм в Сирии. <…> Это лицемерие. Как можно бояться этих нескольких миллионов, среди которых немного террористов, а большинство составляют умеренные, и при этом напрямую поддерживать орудующих в Сирии по меньшей мере десятки тысяч, а может быть, и сотни тысяч террористов, не опасаясь, что они отправятся в твою страну?» — подчеркнул президент Сирии в интервью RT.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. К настоящему времени правительственным сирийским войскам практически удалось освободить САР от контроля незаконных бандформирований. Основные силы террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) на территории Сирии были уничтожены при содействии российских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.