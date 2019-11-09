Художница из Костромы преображает фасады детских больниц яркими росписями

32-летняя художница из Костромы Ольга Дмитриева вместе с неравнодушными горожанами реализует проект «Детская поликлиника. Арт-перезагрузка». За пять лет работы активистам удалось «перезагрузить» 15 детских поликлиник в девяти городах России. Об особенностях этой работы, их результатах и значимости Ольга Дмитриева рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей.

«Проект создавался легко и просто, — говорит художница. — Все начиналось на общественных началах. Мы просто увидели (неудовлетворительное) состояние детских поликлиник в нашем городе и решили, что пора что-то делать. Когда мы в 2015 году начинали, около 80 детских поликлиник по стране находились в неутешительном состоянии. Может, мы обратили на это внимание, или время подошло, но уже в 2018 году вышла федеральная программа по детским поликлиникам, и на них стали выделять деньги. Обновляется материально-техническая база, производится ремонт помещений. Не знаю, что стало толчком, но перемены налицо. Меняется и место, и люди».

В команде у Ольги всего три человека. Во время акций им помогают местные жители, движение поддерживают добровольцы.

«Это не основная наша деятельность, — говорит собеседница ФАН. — Мы занимаемся дизайном. Но в свободное время расписывать фасады детских больниц не получается. Приходится жертвовать коммерческими проектами. По мере возможностей мы всегда пытаемся участвовать в грантах, конкурсах. Администрация старается нам помочь. В основном помогают не материалами, а приглашением участвовать в различных программах».

В рамках проекта одновременно с росписью фасадов больниц проводятся открытые мероприятия под названием «Арт-субботник». На субботники приглашают добровольцев и всех желающих, чтобы люди могли навести порядок в собственном дворе. Горожане узнают об ивентах через социальные сети. Во время этих мероприятий участникам команды Дмитриевой удается пообщаться с местными жителями, получить много положительных откликов, советов и напутствий на дальнейшую работу. Во время субботников участники также облагораживают прилегающую к поликлиникам территорию и создают зоны творчества внутри поликлиник.

«Изначально мы брали за основу росписей наши советские мультики. Теперь мы разрисовываем фасады персонажами сказок. Пытаемся работать с айдентикой (фирменным стилем) мест — творчески и осмысленно «перезагружаем» их», — поделилась Ольга.

Проект «Детская поликлиника. Арт-перезагрузка», по признанию создателей, задумывался с целью привести в порядок больницы Костромы. Но, что удивило активистов, к проекту присоединяются и другие города России. Команда уже девять раз выезжала за пределы родного города и украшала медицинские учреждения Крыма, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Волгореченска и др.

«В нашем городе нас очень ждут главные врачи, чтобы мы еще одну поликлинику сделали. В коммуникации с учреждениями у нас проблем нет. Обычно мы приходим к заведующим детских поликлиник или к директорам комитетов, не боимся и договариваемся. Из других городов нас приглашала и администрация, и местные жители», — рассказала художница.

На сегодня, по словам активистов, работы, выполненные ранее, находятся в нормальном состоянии, только у пары росписей нужно обновить цвета. В планах у проекта осталось украсить фасад еще одной детской поликлиники. В дальнейшем — можно будет приступить к реставрации сделанных ранее росписей.