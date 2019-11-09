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Художница из Костромы преображает фасады детских больниц яркими росписями

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Художница из Костромы преображает фасады детских больниц яркими росписями

32-летняя художница из Костромы Ольга Дмитриева вместе с неравнодушными горожанами реализует проект «Детская поликлиника. Арт-перезагрузка». За пять лет работы активистам удалось «перезагрузить» 15 детских поликлиник в девяти городах России. Об особенностях этой работы, их результатах и значимости Ольга Дмитриева рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей.

32-летняя художница из Костромы Ольга Дмитриева вместе с неравнодушными горожанами реализует проект «Детская поликлиника. Арт-перезагрузка»

«Проект создавался легко и просто, — говорит художница. — Все начиналось на общественных началах. Мы просто увидели (неудовлетворительное) состояние детских поликлиник в нашем городе и решили, что пора что-то делать. Когда мы в 2015 году начинали, около 80 детских поликлиник по стране находились в неутешительном состоянии.

Может, мы обратили на это внимание, или время подошло, но уже в 2018 году вышла федеральная программа по детским поликлиникам, и на них стали выделять деньги. Обновляется материально-техническая база, производится ремонт помещений. Не знаю, что стало толчком, но перемены налицо. Меняется и место, и люди».

В команде у Ольги всего три человека. Во время акций им помогают местные жители, движение поддерживают добровольцы.

В команде у Ольги всего три человека. Во время акций им помогают местные жители, движение поддерживают добровольцы

«Это не основная наша деятельность, — говорит собеседница ФАН. — Мы занимаемся дизайном. Но в свободное время расписывать фасады детских больниц не получается. Приходится жертвовать коммерческими проектами. По мере возможностей мы всегда пытаемся участвовать в грантах, конкурсах. Администрация старается нам помочь. В основном помогают не материалами, а приглашением участвовать в различных программах».

В рамках проекта одновременно с росписью фасадов больниц проводятся открытые мероприятия под названием «Арт-субботник». На субботники приглашают добровольцев и всех желающих, чтобы люди могли навести порядок в собственном дворе. Горожане узнают об ивентах через социальные сети. Во время этих мероприятий участникам команды Дмитриевой удается пообщаться с местными жителями, получить много положительных откликов, советов и напутствий на дальнейшую работу. Во время субботников участники также облагораживают прилегающую к поликлиникам территорию и создают зоны творчества внутри поликлиник.

В команде у Ольги всего три человека. Во время акций им помогают местные жители, движение поддерживают добровольцы

«Изначально мы брали за основу росписей наши советские мультики. Теперь мы разрисовываем фасады персонажами сказок. Пытаемся работать с айдентикой (фирменным стилем) мест — творчески и осмысленно «перезагружаем» их», — поделилась Ольга.

Проект «Детская поликлиника. Арт-перезагрузка», по признанию создателей, задумывался с целью привести в порядок больницы Костромы. Но, что удивило активистов, к проекту присоединяются и другие города России. Команда уже девять раз выезжала за пределы родного города и украшала медицинские учреждения Крыма, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Волгореченска и др.

Команда уже девять раз выезжала за пределы родного города

«В нашем городе нас очень ждут главные врачи, чтобы мы еще одну поликлинику сделали. В коммуникации с учреждениями у нас проблем нет. Обычно мы приходим к заведующим детских поликлиник или к директорам комитетов, не боимся и договариваемся. Из других городов нас приглашала и администрация, и местные жители», — рассказала художница.

Дмитриева: Изначально мы брали за основу росписей наши советские мультики. Теперь мы разрисовываем фасады персонажами сказок

На сегодня, по словам активистов, работы, выполненные ранее, находятся в нормальном состоянии, только у пары росписей нужно обновить цвета. В планах у проекта осталось украсить фасад еще одной детской поликлиники. В дальнейшем — можно будет приступить к реставрации сделанных ранее росписей.

«Усилий прикладывается много в каждом проекте. Каждый проект запоминается людьми и рисунками. Каждый раз мы выявляем для себя очень талантливых людей», — резюмировала Ольга Дмитриева.

Дмитриева: Изначально мы брали за основу росписей наши советские мультики. Теперь мы разрисовываем фасады персонажами сказок

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