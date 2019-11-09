Более 4 тыс. билетов на поезда в Крым купили в первый день продаж

Москва, 9 ноября. Около четырех тысяч билетов на поезда в Крым были реализованы в первый день продаж. Соответствующие данные предоставила компания «Гранд Сервис Экспресс», которая организует железнодорожные перевозки.

В компании сообщили, что больше половины билетов продали в первые часы. Отметим, билеты появились в кассах в 08.00 по московскому времени 8 ноября, то есть за 60 суток до отправления первых поездов в Крым.

Напомним, с 8 ноября в продажу поступили билеты на поезда в Крым. Перевозки начнутся в конце декабря на поездах «Таврия». В состав поездов, курсирующих по маршруту Петербург — Севастополь, входят купейные и плацкартные вагоны. По маршруту Москва — Симферополь ходят двухэтажные поезда с вагонами купе и СВ.

Цена билета из Санкт-Петербурга в Симферополь составит от 3,5 тыс. рублей в плацкартном вагоне. Поезда из российской столицы в Севастополь отправятся 23 декабря.

Эксперт ВШЭ Екатерина Решетова прокомментировала продажу билетов на поезда в Крым именно из Петербурга и Москвы. По ее словам, в столице и области высокая плотность населения и у людей есть возможности для путешествий. Эксперт обратила особое внимание на то, что в Москве намного больше желающих поехать на полуостров, чем в других российских городах.