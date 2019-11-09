Путин и Медведев отметили вклад Пахмутовой в развитие культуры

Москва, 9 ноября. Президент России Владимир Путин и российский премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили композитора Александру Пахмутову с 90-летием.

Глава государства отметил, что вдохновленный труд и огромный вклад народной артистки СССР в развитие традиций отечественной культуры «снискали вам высочайшее, поистине всенародное признание».

«Яркий, талантливый, увлеченный человек, своим творчеством, всей своей жизнью вы подаете достойный пример глубокой, созидательной любви к избранному делу, к людям, к родине», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Глава российского кабмина в свою очередь заявил, что российскую музыку невозможно представитель без уникального искусства Пахмутовой. По его мнению, каждый человек находит в ее произведениях что-то очень дорогое и близкое.

«В ваших песнях — искренний и проникновенный рассказ о любви и верности, мужестве и стойкости, дружбе и благородстве. И сколько бы времени ни прошло, они всегда «остаются в полете», сохраняя свежесть и неувядаемую красоту», — говорится в телеграмме, размещенной на официальном сайте правительства РФ.

Напомним, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года. Она написала больше ста песен, которые были исполнены звездами советской и российской сцены, например, Анной Герман, Валентиной Толкуновой, Эдуардом Хилем, Людмилой Зыковой, Муслимом Магомаевым и другими.