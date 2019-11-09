После антироссийского решения суда ООН в Госдуме сравнили Украину с ядовитой стрелой

Международный суд ООН отклонил жалобу России в споре с Украиной. Ранее Киев обвинил Москву в якобы «нарушении» двух международных конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации. Принимая решение, председательствующий судья Ахмед Юсуф признал юрисдикцию Международного суда ООН над разбирательством по части предъявленных Киевом незаконных претензий.

В Госдуме резко отреагировали на антироссийское решение суда ООН в пользу Украины.

«Российская Федерация не в первый раз сталкивается с несправедливым и деструктивным отношением со стороны различных международных организаций, — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. — Это и незаконные задержания наших граждан за рубежом, и запрет выступать на Олимпийских играх, вплоть до запрещения слушать собственный гимн и идти под российским флагом. Все пытаются под любым предлогом урвать от России хоть какой-то кусок, унизить нашу страну, дождаться от нас каких-то уступок».

Решение, касающееся жалобы Украины на Россию, из этого же ряда, подчеркнул собеседник ФАН.

«Украина сегодня — это наконечник ядовитой стрелы, пущенной в Россию — я в этом абсолютно уверен — нашими американскими «партнерами», — говорит Шерин. — Псевдомировые институты, которые «независимы» только на словах, на самом деле прикрывают своим брендом Соединенные Штаты Америки. Именно для США наша страна, как и Китай, — основные раздражители и конкуренты на рынке товаров, энергоносителей и вооружений».

Всегда нужно смотреть, кому выгодно то или иное решение, отметил он.

«За всем кроются деньги, — уверен политик. — Украина сама не в состоянии конкурировать с Россией ни на каких направлениях, она может как марионеточное государство, как шестерка, только выполнять заказы Соединенных Штатов. Таким образом создается очередной юридический прецедент, а подконтрольные США квазимеждународные структуры штампуют заранее готовые решения».

Противопоставить этому можно только улучшение российской экономики, в том числе отказ от доллара, только тогда с Россией будут по-настоящему считаться, говорит Александр Шерин.

В 2017 году Украина обвинила Россию в незаконных поставках вооружений республикам Донбасса, а также в дискриминации крымских татар. Международный суд ООН отказался удовлетворить требование Киева установить временные меры по его иску к Москве о якобы нарушении Конвенции о финансировании терроризма, но согласился ввести временные меры по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

Россия неоднократно опровергала все обвинения Украины. В Москве всегда подчеркивали, что РФ не является стороной конфликта в Донбассе, а права меньшинств в нашей стране никак не ущемляются. МИД РФ также указал, что иск Украины в суд ООН является продолжением практики злоупотребления Киевом международными институтами для достижения собственных политических целей.