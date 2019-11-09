Психолог предложила «навалять» Вишневскому и всем преподавателям, развращающим студенток

Москва, 9 ноября. Депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский, который также преподает в университете, стал фигурантом крупного скандала после того, как одна из бывших студенток обвинила его в сексуальных домогательствах. Преподаватель ВГИК, телевизионный консультант и психолог Ольга Маховская рассказала, к каким серьезным последствиям может привести развращение юных учащихся вузов взрослыми мужчинами.

По словам эксперта, домогательства наносят серьезную психологическую травму молодым людям, а также снижают самооценку и приводят к депрессии. В некоторых случаях студент не видит другого выхода, кроме отчисления из вуза.

«Это шок, потому что идет понимание того, что взрослый мир не такой уж и прекрасный, как им грезилось, когда молодые люди были под защитой семьи», — пояснила Маховская.

Психолог рассказала, что последствия такой травмы могут распространиться на всю дальнейшую жизнь пострадавшего и, скорее всего, поставят под угрозу создание студентом собственной семьи.

«Есть такое русское выражение: «Покалеченная жизнь». Хотел одного, а получил другое. Из-за сниженной самооценки могут возникнуть какие-то случайные короткие связи. Разочарование в жизни. Да, мы теряем молодых мам. Потому что с такой установкой очень трудно потом выдержать семейную историю с возникшим недоверием», — отметила эксперт.

Маховская считает, что преподаватели так и продолжат домогаться студенток, если не понесут серьезного наказания за свои действия. Сейчас эти мужчины пользуются своим положением и уверены, что им ничего не будет за развращение юных учащихся.

«Это не лечится, это какая-то педагогическая распущенность. Можно методом наказания просто человеку навалять так, что он будет бояться штаны снимать лишний раз», — подчеркнула психолог в беседе с «ПолитЭкспертом».

Напомним, ранее одна из выпускниц Российского государственного педагогического университета имени Герцена, в котором преподавал Вишневский, направила письмо в редакцию Nation News. Девушка рассказала, что депутат ЗакСа приставал к студенткам. По словам выпускницы, от действий Вишневского пострадали несколько девушек, при этом часто объектами домогательств «яблочника» становились первокурсницы, которым едва исполнилось 18 лет. Кроме того, политик проявлял интерес и к юношам.

Отметим, сам Вишневский ожидаемо отрицает все обвинения и утверждает, что он никогда не преподавал у студентов первого курса. Более того, он позвонил в редакцию Nation News и угрожал расправой журналистам издания. При этом сторонники «яблочника» по партии верят, что депутат петербургского ЗакСа действительно мог домогаться учащихся Герцена.

Ранее известная феминистка, журналистка и блогер Татьяна Никонова поддержала девушек, пожаловавшихся на домогательства высокопоставленных мужей. В комментарии Федеральному агентству новостей она сказала, что о подобных проблемах нельзя молчать, иначе они достигнут колоссального масштаба.