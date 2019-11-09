Президент Боливии заявил о попытках государственного переворота

Сукре, 9 ноября. Демократической строй в Боливии находится под угрозой из-за попыток совершить государственный переворот в стране, заявил в Twitter глава государства Эво Моралес.

«Братья и сестры, наша демократия находится под угрозой из-за государственного переворота, который проводят готовые к насилию группы, которые покушаются на конституционный строй», — написал президент Боливии после того, как некоторые правоохранители присоединились к протестам.

Моралес призвал жителей страны мирно защищать демократию и конституцию для сохранения мира и жизней людей, сообщил RT. Единство народа станет залогом благополучия государства и мира, подчеркнул он.

Протесты вспыхнули в Боливии после подсчета голосов избирателей на президентских выборах 20 октября и продолжаются до сих пор. Митингующие вышли на улицу после избрания Моралеса президентом.

Ранее пресса сообщила, что полицейские трех крупных городов Боливии — Санта-Крусе, Сукре и Кочабамбе — присоединились к протестным акциям. Согласно информации агентства ABI, которое ссылается на министра обороны Хавьера Савалету, власти Боливии не будут вводить войска на улицы для сдерживания протестов.