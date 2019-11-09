Тайник с оружием нашли у задержанного по подозрению в убийстве экс-мэра Киселевска

Кемерово, 9 ноября. Тайник с оружием и золотыми изделиями был обнаружен в домовладении одного из задержанных по обвинению убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева. Об этом проинформировали в СК РФ.

Холодильник, который играл роль капсулы для сохранности тайника, нашли под бетонными плитами и деревянными плахами. В нем обнаружены «несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, а также предметы, которые могли быть использованы при совершении преступлений: наручники, перчатки, маски».

«В одном из пакетов находились изделия, предположительно, из золота», — говорится в заявлении СК РФ.

Специалисты по изъятым предметам проведут 13 судебных экспертиз, в том числе баллистическую, геномную и дактилоскопическую. Сотрудникам СК предстоит «установить конкретную роль каждого в совершении преступления».

Напомним, бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева застрелили во дворе собственного дома, расположенного в селе Верх-Чумыш. Убийство произошло в ночь с 31 октября на 1 ноября. Злоумышленников было как минимум двое. Один из них выстрелил Сергею Лаврентьеву в спину. Погибли два человека — экс-мэр Киселевска и один из преступников.

Ранее пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве экс-руководителя Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева.