Диетолог назвала безопасное для употребления количество мандаринов

Москва, 9 ноября. Мандарины нужно употреблять, но с осторожностью, заявила диетолог Елена Соломатина.

Мандарины можно и нужно употреблять, поскольку они содержат огромное количество витаминов, микро- и макроэлементов, антиоксидантов, а также благотворительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта, в частности, кишечника, иммунной системы и сердца.

«Особенно полезны мандарины в осенне-зимний период, в сезон вирусных заболеваний», — сказала Соломатина в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

Однако фрукт нужно с осторожностью употреблять тем, у кого есть проблемы с ЖКТ, гастрит и повышенная кислотность, пояснила диетолог. Не стоит есть мандарины на голодный желудок, подчеркнула она.

Многие любят сушить корочки от мандаринов, а затем заваривать их, отметил RT. Тут тоже следует проявить осторожность. По словам эксперта, многие мандарины, особенно импортные, обрабатываются противогрибковыми средствами, которые могут негативно сказаться на здоровье.

Соломатина добавила, что среднее безопасное количество мандаринов, которое можно съесть в день, — 2-3 штуки. Многие могут съесть и значительно больше, но зависит это от того, сколько сахара в день человек потребляет, и от его состояния здоровья, указали «Известия».