В России научились за минуту выявлять поддельное вино

Москва, 9 ноября. Российские ученые изобрели прибор, который позволяет быстро выявить синтетические красители в соках и винах. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ), сотрудники которого и разработали устройство.

«Процесс анализа занимает не более одной минуты, включая подготовку образца», — рассказали в институте.

Как сообщил глава научно-исследовательского отделения акустооптических измерений и лазерной оптоэлектроники ВНИИФТРИ Алексей Апрелев, в основе метода выявления поддельного вина лежит спектрофотометрия, пишут «Известия». Российские ученые установили, что изменение спектра поглощения света зависит от наличия синтетических красителей в напитке.

Созданное сотрудниками института устройство назвали фотоспектрометрический анализатор синтетических красителей. Прототип прибора позволяет быстро и понятно определить качество вина или сока, в отличие от громоздкого и дорогостоящего оборудования, которое используется для этих целей сейчас. Кроме того, анализатор позволит проводить тесты не в лабораториях, а прямо на производстве или в точках розничной торговли, передает телеканал «360».

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