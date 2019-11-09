Назван регион России, в котором мужчин больше, чем женщин

Москва, 9 ноября. Чукотский автономный округ стал единственным регионом России, в котором мужчин проживает больше, чем женщин.

При этом преимущество мужского населения в этом регионе небольшое — в Чукотском автономном округе 50,11% мужчин и 49,89% женщин.

Примерно одинаковое количество мужчин и женщин проживают в Ямало-Ненецком автономном округе, Камчатском крае, Чечне и Ханты-Мансийском автономном округе.

В других российских регионах разрыв между мужским и женским населением составляет более 5%. Меньше всего представителей сильного пола проживает в Новгородской области, Петербурге, Тульской области, Ингушетии, Ивановской и Ярославской областях.

При этом традиционно мальчиков в России рождается больше, чем девочек, указал советник руководителя «Росстата» Павел Смелов в беседе с «Российской газетой». Однако в возрасте после 35 лет представительниц прекрасного пола становится больше. Например, в возрасте 30-34 лет на 1000 мужчин насчитывается 992 женщины, а в возрастной группе 35-39 лет — уже 1021 женщина.

В среднем по России по всем возрастным группам на 1000 мужчин приходится 1156 женщин.