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Росатом рассекретил приказ, запрещавший ученым управлять автомобилем

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Росатом рассекретил приказ, запрещавший ученым управлять автомобилем

Москва, 9 ноября. Специалистам, которые участвовали в создании первой советской ядерной бомбы, строжайшим образом запрещалось управлять автомобилями в целях их безопасности. Соответствующий документ был рассекречен госкорпорацией Росатом.

Были опубликованы архивные материалы об истории отечественной атомной отрасли, 75-летие которой отмечается в следующем году. В специальном разделе «Российской атомной отрасли — 75 лет» опубликованы архивные документы о становлении и развитии ядерной индустрии СССР, в частности, приказ начальника штаба советской атомной промышленности, первого главного управления (ПГУ) при Совете министров СССР Бориса Ванникова от 18 сентября 1948 года. В нем говорится о строжайшем запрете всем занятым в атомном проекте специалистам «вне зависимости от их положения» садиться за руль автомобилей.

Также запреты были установлены и в отношении руководителей организаций ПГУ. В документе говорится о запрете «всем сотрудникам подведомственного им учреждения управления служебными автомашинами и принять меры, исключающие возможность передачи шоферами управления автомашиной сотрудникам вне зависимости от их положения и наличия у них прав на вождение машин».

Росатом рассекретил приказ, запрещавший ученым управлять автомобилем

Кроме того, ключевым специалистам, которые занимались созданием атомной бомбы, запрещалось летать самолетами. Им предоставляли персональный пассажирский железнодорожный вагон. Соответствующие запреты были приняты после нескольких ДТП с участием выдающихся ученых.                                                             

Так, из-за нарушения работниками Лаборатории №2 Академии наук СССР Игорем Панасюком и Львом Арцимовичем правил дорожного движения произошли две аварии.

«Научный сотрудник Лаборатории №2 товарищ Панасюк взял у шофера служебной машины управление автомашиной, не имея на то права. В результате произошла авария, при которой сам товарищ Панасюк получил тяжелое ранение», — указывается в тексте документа.

Решение о необходимости введения запрета управлять автомобилями создателям атомной бомбы было принято специальным комитетом при Совете министров, которым руководил заместитель председатель правительства Лаврентий Берия.

Ранее сообщалось, что Росатом обнародовал данные о создании первой атомной бомбы в СССР. Долгие годы эти материалы хранились в архиве под грифом секретности, теперь с ними можно ознакомиться в специальном разделе на официальном портале «История Росатома».                                                                                                                               

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