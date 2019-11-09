Росатом рассекретил приказ, запрещавший ученым управлять автомобилем

Москва, 9 ноября. Специалистам, которые участвовали в создании первой советской ядерной бомбы, строжайшим образом запрещалось управлять автомобилями в целях их безопасности. Соответствующий документ был рассекречен госкорпорацией Росатом.

Были опубликованы архивные материалы об истории отечественной атомной отрасли, 75-летие которой отмечается в следующем году. В специальном разделе «Российской атомной отрасли — 75 лет» опубликованы архивные документы о становлении и развитии ядерной индустрии СССР, в частности, приказ начальника штаба советской атомной промышленности, первого главного управления (ПГУ) при Совете министров СССР Бориса Ванникова от 18 сентября 1948 года. В нем говорится о строжайшем запрете всем занятым в атомном проекте специалистам «вне зависимости от их положения» садиться за руль автомобилей.

Также запреты были установлены и в отношении руководителей организаций ПГУ. В документе говорится о запрете «всем сотрудникам подведомственного им учреждения управления служебными автомашинами и принять меры, исключающие возможность передачи шоферами управления автомашиной сотрудникам вне зависимости от их положения и наличия у них прав на вождение машин».

Кроме того, ключевым специалистам, которые занимались созданием атомной бомбы, запрещалось летать самолетами. Им предоставляли персональный пассажирский железнодорожный вагон. Соответствующие запреты были приняты после нескольких ДТП с участием выдающихся ученых.

Так, из-за нарушения работниками Лаборатории №2 Академии наук СССР Игорем Панасюком и Львом Арцимовичем правил дорожного движения произошли две аварии.

«Научный сотрудник Лаборатории №2 товарищ Панасюк взял у шофера служебной машины управление автомашиной, не имея на то права. В результате произошла авария, при которой сам товарищ Панасюк получил тяжелое ранение», — указывается в тексте документа.

Решение о необходимости введения запрета управлять автомобилями создателям атомной бомбы было принято специальным комитетом при Совете министров, которым руководил заместитель председатель правительства Лаврентий Берия.

Ранее сообщалось, что Росатом обнародовал данные о создании первой атомной бомбы в СССР. Долгие годы эти материалы хранились в архиве под грифом секретности, теперь с ними можно ознакомиться в специальном разделе на официальном портале «История Росатома».