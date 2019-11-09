ФАН следит за очередной попыткой разведения сил в Петровском, дважды сорванной Киевом

В районе села Петровское Донецкой Народной Республики со стороны ДНР все готово для очередной попытки разведения живой силы, техники и вооружений с украинской стороной. На месте работает корреспондент Федерального агентства новостей, которая выехала вместе с представителями ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Назначенное время разведения — 13.00 по московскому времени, в этот момент представители ДНР запустят традиционную белую сигнальную ракету — знак, показывающий готовность к началу разведения сил и средств.

Напомним, 9 ноября 2019 года по согласованию с ОБСЕ было назначено в качестве даты разведения живой силы, техники и вооружений в районе Петровского. При этом Киев ранее уже дважды сорвал процедуру разведения в этом районе.

7 ноября 2019 года Киев неожиданно заявил о намерении начать разведение 8 ноября. Впрочем, как стало известно, в этот день с украинской стороны сигнальная ракета запущена не была, и разведение не состоялось по вине Киева.

Еще одна попытка разведения сил и средств в районе Петровского, также сорванная Киевом, была предприняла 4 ноября. Однако представители ДНР так и не увидели запуск сигнальной ракеты с украинской стороны, и процесс не состоялся.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота, который произошел осенью-зимой 2013—2014 года. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству в Киеве, объявили о независимости и об образовании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ киевские власти начали так называемую «антитеррористическую операцию» (АТО) против республик Донбасса.

В результате продолжающегося уже шестой год конфликта жертвами с обеих сторон, включая военных и гражданских лиц, стали более 30 тысяч человек.