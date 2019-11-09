  Нацполиция Украины полностью деморализована и никого не защищает, заявили в Киеве

В канун четвертой годовщины создания Нацполиции Украины ведущие киевские эксперты по безопасности обсудили итоги работы этой структуры и пришли к очень печальным выводам. По мнению аналитиков, сегодняшняя Нацполиция — слабая, полностью деморализованная структура, которая не может справиться даже с обычными бытовыми преступлениями. Поэтому на Украине наблюдается разгул криминальной и организованной преступности, а рядовые граждане вынуждены защищать себя сами. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из украинской столицы.

Через четыре года после того, как 6 ноября 2015-го была проведена реформа МВД и создана Нацполиция, Украина имеет самые жесткие итоги этого процесса, считает эксперт по безопасности, адвокат Ростислав Кравец.

«В результате реформы, проведенной по инициативе Петра Порошенко и человека с криминальным прошлым Арсена Авакова, из МВД были уволены более 47 тысяч человек. И это были лучшие представители полиции, большинство из которых верой и правдой несли свою службу. Сегодня многие из них пополнили ряды организованной преступности, — заявил он. — В итоге Нацполиции, согласно соцопросам, доверяют не более 10-12% украинцев. В основном это люди, которые никогда сами не сталкивались с криминальными ситуациями и не нуждались в немедленной помощи силовиков. Потому что по факту Нацполиция полностью деморализована, коррумпирована и никого из нас не защищает от криминала».

В качестве примера эксперт посоветовал обратиться в полицию в случае, если у вас украли мобильный телефон, кошелек или, не дай бог, автомобиль.

«Как человек, в силу своей работы регулярно имеющий дело с такими ситуациями, могу вас заверить: в лучшем случае у вас примут заявление, но никто из полицейских ничего предпринимать не будет, — заявил адвокат. — В ситуациях бытового криминала украинцы абсолютно не защищены, силовики просто не хотят, да и не могут им помогать. Могу констатировать, что наша Нацполиция просто не выполняет свои функции. И что-то может в этом плане измениться, только если ее нынешний глава Арсен Аваков (в ходе Майдана отличившийся заявлением «Менты — не люди») будет отправлен в отставку».

По словам киевского эксперта по безопасности Сергея Шабовты, по-прежнему катастрофическими остаются сроки реагирования полицейских на вызов.

«Предположим, вы девушка и за вами гонится человек, который намерен вас изнасиловать. После вызова полиции в Киеве вам придется подождать и побегать от маньяка как минимум 15–20 минут, а за пределами города и вовсе полтора-два часа, — говорит он. — И вам еще повезет, если патрульный наряд в конце концов приедет. Ни для кого не секрет, что часто они не то что не приезжают — они даже трубку не берут. Так что ваши шансы на спасение в таком случае остаются мизерными».

Отсюда, считает эксперт по безопасности, и откровенный разгул криминала в Киеве и других крупных городах.

«На улицах гремят взрывы гранат, регулярно происходят нападения на общественных активистов, журналистов и рядовых граждан, вольно чувствуют себя члены радикальных парамилитарных группировок. Их, кстати, негласно курирует тот же Арсен Аваков. А теневой оборот оружия, «благодаря» его вывозу из зоны ООС, исчисляется миллионами единиц», — говорит аналитик.

При этом, отмечают эксперты, официальная статистика, предоставляемая МВД, выглядит позитивно. Так, если за 10 месяцев 2015 года в стране было зафиксировано 468 тысяч преступлений, то за тот же период 2019-го — 403 тысячи. Официально снизилось и количество заключенных, сидящих в украинских СИЗО и тюрьмах, — со 127 тысяч (в 2013-м) до 57 тысяч человек (в 2019-м).

«Все эти цифры — филькина грамота, которая часто берется руководством МВД с потолка, — считает политолог Алексей Якубин. — Сегодня, по данным СМИ и местных органов власти, в стране резко выросло количество тяжких преступлений, а также преступлений, совершенных организованными бандами и мафиозными структурами. Однако большинство из них никто не то что не расследует, но даже не регистрирует. В итоге преступники, которые давно должны сидеть в тюрьме, спокойно разгуливают на свободе. Если бы тяжкие преступления расследовались так, как следует, то в наших тюрьмах уже сидело бы более 200 тысяч человек».

Кроме того, аналитики подчеркнули, что за последние годы число самих полицейских резко сократилось. Если в 2014-м их было 197 тысяч человек, то в 2019-м их уже менее 100 тысяч по всей стране. При этом, по официальным данным, на 1 июня 2019-го в Нацполиции Украины насчитывается 19,4 тысячи вакантных мест, а недокомплект полицейских составляет 15,3%.

«Это говорит о том, что никто не хочет работать в коррумпированной и деморализованной структуре. Отток кадров из нее идет постоянно, а заменить ушедших чаще всего просто некем, — говорит Шабовта. — С другой стороны, финансирование силовых структур из бюджета постоянно растет: если в 2014-м государство тратило на них 12 миллиардов гривен, то теперь на эти цели уходит 92 миллиарда (!) гривен. При этом эффективность силовых структур и в первую очередь Нацполиции с каждым годом падает. А страна, по сути, работает на пополнение бюджета силовиков и топ-чиновников».

В свою очередь Якубин отметил, что, по данным Интерпола, Украина является не только одной из самых опасных стран с точки зрения бытового и уличного криминала, но и входит в топ-пятерку государств, где изготовляют синтетические наркотики и детскую порнографию.