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Глава района Смоленской области погиб, помогая тушить горящий дом

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Глава района Смоленской области погиб, помогая тушить горящий дом

Смоленск, 9 ноября. Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб, когда помогал тушить загоревшийся частный дом. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Островский на своей официальной странице в Twitter.

«Замечательный был человек и отличный глава. Очень большая потеря и для семьи, и для общества. Вечная память, дорогой и уважаемый Олег Петрович!» — написал Островский.

Губернатор отметил, что Макаров тушил пожар в доме, который не принадлежал главе района.

На сайте регионально управления МЧС сообщается, что сигнал о возгорании в поселке Холм-Жирковский поступил на пульт 8 ноября в 21.30. На место происшествия выехали две автоцистерны и четыре сотрудника пожарной части, сообщает «Пятый канал». Причина возгорания на данный момент устанавливается.

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Источник: Twitter
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