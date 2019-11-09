МИД РФ призвал россиян отказаться от поездок в Ирак

Москва, 9 ноября. Россиянам рекомендуют в ближайшее время не посещать Ирак из-за неблагоприятной обстановки в стране и высокого уровня террористический угрозы. Соответствующее заявление распостранил департамент — ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

Российский МИД предупредил, что в некоторых районах Ирака наблюдается сложная обстановка. Также зафиксирована террористическая активность запрещенного в РФ «Исламского государства»1. Во внешнеполитическом ведомстве сообщили о трудностях оказания консульской помощи.

«Посещение российскими гражданами этой страны влечет очень большие риски», — говорится в заявлении МИД России.

Массовые протесты начались в Ираке 1 октября, напоминает RT. Участники демонстраций требуют отставки правительства, проведения досрочных выборов в парламент, усиления борьбы с безработицей и коррупцией. Также демонстранты выступают за улучшение жизни граждан. Глава правительства Абдель Махди заявил, что роспуск парламента не будет способствовать проведению реформ. По его словам, отставка правительства может ввергнуть Ирак в хаос.

1 Организация запрещена на территории РФ.