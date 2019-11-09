Роспотребнадзор предупредил об опасности губок для мытья посуды

Москва, 9 ноября. Более 350 видов бактерий, которые вызывают различные опасные инфекционные заболевания, может содержать обычная кухонная губка для мытья посуды. Соответствующее исследование провели специалисты Роспотребнадзора.

В ведомстве напоминают, что кухонная губка может быть в 200 тысяч раз грязнее, чем сиденье унитаза.

«Исследователи обнаружили 362 различных вида бактерий, которые прячутся в кухонных губках и вокруг них», — сообщают сотрудники Роспотребнадзора.

Анализ показал, что в 77% исследований кухонных губок в них были выявлены колиформные бактерии. Они могут привести к острым кишечным инфекциям. Также 86% содержали дрожжи и плесень, в 18% обнаружили стафилококковые бактерии. Также в Роспотребнадзоре рассказали, что и на поверхности ручек и кнопок кухонных плит могут быть плесень (27%) и колиформные бактерии (14%).

Чаще всего источником распространения инфекции являются раковины, столешницы, разделочные доски, холодильники, тряпки и мусорные ведра. В организм человека болезнетворные вирусы и бактерии попадают через грязные руки. В ведомстве подчеркивают, что «люди, зараженные гепатитом А, норовирусами, стафилококками или стрептококками могут стать причиной распространения инфекционных заболеваний, работая с едой».

«Принося домой готовые салаты, закуски, мы рискуем получить инфекцию от недобросовестного повара, который, не долечившись, чувствуя себя «нормально», вышел на работу», — сказали специалисты ведомства.

В Роспотребнадзоре напомнили, что важно не забывать мыть руки перед каждым приготовлением пищи, регулярно очищать холодильник и менять губку для мыться посуды каждую неделю. Кроме того, лучше не ставить сумки и пакеты на стол и использовать разные разделочные доски для продуктов.

Напомним, ранее сообщалось, что хлеб необходимо выбирать без трещин и вмятин, нужно также помнить о сроке годности продукции. Такие советы по выбору продукта питания дали в Роспотребнадзоре и порекомендовали обратить внимание на хлеб и хлебобулочные изделия, изготовленные на местных предприятиях.