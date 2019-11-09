Отец Ассанжа беспокоится за жизнь сына в тюрьме

Женева, 9 ноября. Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что беспокоится за жизнь сына, который уже более девяти лет подвергается преследованиям. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Шиптон рассказал журналистам, что два дня назад встретился с сыном в британской тюрьме и столкнулся с «горькой правдой». Отец основателя WikiLeaks утверждает, что Ассанж может умереть, находясь в заключении.

«Это не горькое разочарование отца, это просто факт», — подчеркнул Шиптон.

Ранее отец Ассанжа назвал условия содержания своего сына в британской тюрьме Белмарш «мучительными». Шиптон уверяет, что основатель WikiLeaks в заключении переживает значительные психологические и физические страдания, из-за чего стремительно худеет. По словам отца Ассанжа, во время встречи в августе его сын заметно нервничал и дрожал.

Напомним, Джулиан Ассанж опубликовал разоблачающие материалы, благодаря которым стало известно о незаконных действиях США во время военных операций в Ираке и Афганистане. Кроме того, создатель WikiLeaks обнародовал данные об условиях содержания в тюрьме США Гуантанамо, расположенной на Кубе, и об убийствах мирных граждан во время боевых действий.

В 2010 году Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Основатель WikiLeaks отрицал все обвинения и назвал их политически мотивированными. С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Он был задержан 11 апреля 2019 года по обвинению о неявке в суд после того, как его лишили эквадорского гражданства.