США хотят «расчленить» Сирию с помощью курдских боевиков, заявил эксперт

Москва, 9 ноября. США поддерживают бандформирования курдов, чтобы сменить правительственный режим в Сирии. Таким мнением поделился старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, военный эксперт Борис Долгов.

Напомним, 7 ноября представитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США контр-адмирал Уильям Берн заявил, что режим прекращения огня на северо-востоке Сирии действует, несмотря на «мелкие» конфликты. Американский военный утверждает, что эти стычки будто бы не играют никакой роли. Кроме того, он говорит, что большая часть военных США уже покинула район сирийского города Кобани.

Долгов подчеркнул, что слова Берна соответствуют действительности лишь отчасти. Заявления американского военного опровергаются продолжающимися вооруженными нападениями курдских радикалов. Эксперт подчеркнул, что соглашение о прекращении антитеррористической операции Турции на северо-востоке Сирии соблюдается не полностью.

«Существует ряд курдских группировок, которые не признали этого соглашения и не хотят выходить с территории, которая должна стать зоной безопасности. И поэтому они продолжают совершать нападения на турецкую армию и лояльные ей силы. И это будет иметь затяжной характер», — считает Долгов.

Действительно, недавно бандформирования курдов несколько раз атаковали протурецкие силы, уничтожив 27 бойцов. Кроме того, курдские террористы вывели из строя два автомобиля турецких ВС и захватили город Хуфет-Салим, находящийся в сирийской провинции Ракка. Очевидно, что данные инциденты никак нельзя отнести к «мелким стычкам», о которых говорил Берн. Таким образом, США выгораживают курдских боевиков в глазах мировой общественности. По словам Долгова, вооруженные формирования курдов нужны Вашингтону для воплощения своих планов в Сирии.

«Вашингтон в отношении САР преследует свои конкретные и глобальные интересы. Они были заявлены с самого начала сирийского конфликта еще администрацией Барака Обамы. Речь идет о смене режима в Сирии и расчленении страны. И именно в этом направлении и действуют США. Сперва они поддерживали все оппозиционные Башару Асаду силы, но потом сосредоточили свое внимание на курдских бандформированиях, руководство которых ставит целью создание независимого государства на территории САР», — пояснил военный эксперт.

Долгов отметил, что Соединенные Штаты не могут начать открытый конфликт с Турцией, которая обладает второй по силе армией среди стран НАТО. Однако американцы продолжают содействовать курдским боевикам.

«Когда началась турецкая операция «Источник мира», американцы сперва не стали выступать против своего союзника по НАТО. Но сейчас они понимают, что вывод курдских террористов с северо-востока Сирии ставит крест на их планах по расколу САР. Поэтому они продолжают поддерживать эти банды для продвижения своих интересов», — рассказал эксперт в беседе с изданием «ПолитРоссия».

Напомним, 9 октября 2019 года Анкара начала антитеррористическую операцию «Источник мира», направленную против курдских радикалов, на северо-востоке Сирии. Турция ставила своей целью обезопасить рубежи от террористов. Отметим, что курдские радикалы захватили часть сирийской территории под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). На деле бандформирования курдов притесняли проживающих на северо-востоке Сирии арабов-суннитов и включали боевиков ИГ1 в свои ряды, создав таким образом спящие террористические ячейки.

22 октября президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели переговоры в Сочи. По итогам встречи был подписан меморандум, согласно которому подразделения военной полиции РФ и пограничной службы Сирии патрулируют 30-километровую зону безопасности у турецко-сирийской границы и контролируют отвод вооруженных формирований курдских террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.