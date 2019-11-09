Зеленский приписал украинцам изобретение первого вертолета и спутника

Киев, 9 ноября. Украинцы изобрели первый вертолет, искусственный спутник Земли, ракетный двигатель и многие современные технологии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Киевском международном экономическом форуме. Соответствующая видеозапись опубликована на странице офиса украинского лидера в Facebook.

По словам Зеленского, гости форума приехали в «феноменальную страну». Кроме того, президент Украины назвал возглавляемое им государство «одним из самых интересных и привлекательных стартапов на Земле».

«Украинцы создали прообраз рентгена, и, кстати, компакт-диск. Украинцы изобрели почтовый индекс, технологию электрического трамвая, построили самый большой в мире самолет», — заявил Зеленский.

Также он приписал украинцам создание мессенджера WhatsApp и электронного сервиса платежей PayPal, сообщают «Известия». Зеленский отметил, что украинцы — это главный капитал страны. По словам президента Украины, в стране гордятся пометкой made in Ukraine и считают ее конкурентным преимуществом. При этом Зеленский подчеркнул, что Украина — это «алмаз», требующий «огранки», то есть реформ и инвестиций, способных превратить страну в «бриллиант», передает телеканал «360».

Ранее Владимир Зеленский назвал российского авиаконструктора Игоря Сикорского «знаменитым украинцем». Изобретатель известен как создатель первых в мире тяжелых четырехмоторных самолетов «Русский витязь» и «Илья Муромец», а также серийного вертолета одновинтовой схемы. К украинцам Сикорского в свое время причислял и бывший президент Украины Петр Порошенко.