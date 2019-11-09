В России изменится расчет по тарифу на мусор. События дня. ФАН-ТВ

В России изменится тариф на вывоз мусора. Правительство утвердило новый порядок расчета — теперь из него исключаются налог на прибыль и плата за негативное воздействие на окружающую среду. Такие меры, как сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС), позволят снизить тарифную нагрузку на население. Напомним, что с начала 2019 года в России началась так называемая «мусорная реформа» по переработке бытовых отходов. Впрочем, ее исполнение не понравилась жителям многих регионов — они жаловались на бесчисленные свалки, плохую работу компаний, ответственных за вывоз мусора, а также на необоснованно высокие тарифы.

Для пассажиров, ожидавших рейса в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, утро началось с экстренной эвакуации. Сотни человек покинули здание из-за угрозы взрыва. По предварительным данным, причиной стал анонимный звонок — неизвестный сообщил, что заложена бомба. Впрочем, проверка, как сообщают СМИ, никакой угрозы так и не выявила, поэтому аэропорт продолжит работу в штатном режиме, а вот хулигана оперативникам еще предстоит вычислить.

Первый комитет Генассамблеи ООН по вопросам разоружения продолжит работу в Нью-Йорке. Его делегаты отклонили инициативу России о переносе заседаний (в другие города). В качестве возможных вариантов предлагались, в частности, Вена или Женева. Напомним, что в сентябре на полях Генассамблеи ООН в США случился «визовый скандал», когда 18 нашим дипломатам не выдали разрешения на въезд. Как отметил Андрей Белоусов, представитель России во всемирной организации, решение Первого комитета остаться в Штатах осложнит его дальнейшую работу. Ведь никаких гарантий того, что наша делегация получит визы в следующем году, по-прежнему нет.

Признание ПЦУ — итог внешнего давления

Поддержка православного раскола связана ни с чем иным, как с давлением со стороны Запада. Такое мнение в беседе с журналистом ФАН выразил бывший спикер РПЦ Всеволод Чаплин. По его словам, Александрийский патриархат, который вчера официально признал украинскую автокефалию — так называемую ПЦУ, долгое время пытался «усидеть на двух стульях». Как и Элладская церковь, поддержавшая раскольников чуть раньше. И это назревало давно:

«Не секрет, что Константинопольский патриархат и другие поместные православные церкви, где тон задают греческие иерархи, находятся под контролем безбожных, богоборческих элит Запада. <…> Тот же Александрийский патриархат во многом зависит от финансовой поддержки греческих чиновников. <…> Дольше всего, видимо, продержится Иерусалимский патриархат, который отчасти финансово зависит от русских паломников», — Всеволод Чаплин, православный священник

Чаплин добавил, что на стороне РПЦ останутся многие славянские православные церкви, в первую очередь — Сербская. А вот пособников раскола, видимо, ждет долгий процесс внутреннего очищения.