Туристку из Японии удивили вывески на русском языке на Сахалине

Токио, 9 ноября. Туристку из Японии удивили вывески на русском языке и привели в восторг достопримечательности Сахалина. Об этом сообщает японское издание Асахи симбун.

«Когда прилетаешь, вокруг одни русские. Я думала, что будут вывески на японском, но оказалось, что все надписи на русском языке», — отметила путешественница.

В то же время туристка назвал проведенные на Сахалине четыре дня прекрасными. В настоящий восторг японскую путешественницу привели побережье Охотского моря, «Ворота счастья», маяк «Анива», мыс Евстафия, Кафедральный собор Рождества Христова и другие достопримечательности.

Сахалин — крупнейший остров России. Его южная часть вошла в состав Японии в результате Русско-японской войны 1904-1905 годов. Во время Гражданской войны в России в 1920 году Токио оккупировал Северный Сахалин, но добровольно освободил северную часть острова в 1925 году. Южная часть Сахалина вошла в состав СССР в 1945 году.

Ранее на заседании Российско-Американского тихоокеанского партнерства (РАТОП) исполнительный директор Российско-Американского тихоокеанского партнерства Дерек Норберг заявил, что увеличилось число заинтересованных в поездках на Дальний Восток туристов из США. Он отметил, что необходимо увеличить круизное и авиасообщение между странами.

По словам Норберга, растет потребность в авиарейсе по маршруту Петропавловск-Камчатский — Анкоридж. Директор Российско-Американского тихоокеанского партнерства подчеркнул, что сегодняшние туристы в будущем могут оказаться экспортерами и инвесторами. По его словам, перспективной сферой также может стать сотрудничество в области науки и в вопросах спасения на море.