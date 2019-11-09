В российских торговых центрах появились аппараты для диагностики диабета

Москва, 9 ноября. Новые диагностические аппараты, которые измеряют уровень холестерина в крови и определяют наличие диабета, устанавливают в российских торговых центрах. Об этом сообщил руководитель проекта Health Monitor Максим Дведенидов.

Аппарат проводит экспресс-диагностику концентрации всех распространенных газов, в том числе углекислого газа, кислорода, водорода, метана и других в выдыхаемом воздухе. Процедура занимает порядка трех минут, ее стоимость составит около 200 рублей. В будущем аппараты смогут выявлять наличие у человека вызывающих гастрит и язву желудка бактерий.

«В дальнейшем — по мере развития методики — перечень диагностируемых заболеваний будет расширяться, и, помимо своего статуса по диабету и холестерину, пользователи смогут получить информацию о других недугах», — цитирует Дведенидова газета «Известия».

В настоящее время разработанные отечественными учеными аппараты поставляют в США, Германию, Италию, Бельгию, Чехию, Китай и некоторые страны Африки, уточнили в издании.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что врачи перечислили симптомы диабета. Одним из признаков заболевания специалисты назвали постоянную усталость, которая возникает из-за дисбаланса между количеством циркулирующего в организме человека инсулина и уровнем глюкозы в крови. К симптомам заболевания также отнесли неутолимую жажду, сухость во рту, плохо заживающие раны, потерю веса, слишком частое мочевыделение, размытое зрение и зуд вокруг половых органов.