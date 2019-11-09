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«Аэрофлот» начал продавать билеты по «плоским» тарифам на рейсы на 2020 год

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«Аэрофлот» начал продавать билеты по «плоским» тарифам на рейсы на 2020 год

Москва, 9 ноября. Авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу билетов на рейсы в ряд дальневосточных городов на будущий год по «плоским» тарифам. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Программа предусматривает продажу авиабилетов по фиксированной цене не зависимо от сезона и даты покупки. Билет в «эконом-классе» можно купить свободно. В 2020 году слетать по «плоским» тарифам можно будет во Владивосток, Хабаровск, Магадан, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский.

Из-за повышения расходов впервые с прошлого года тарифы были проиндексированы, отметили в «Аэрофлоте». В авиакомпании подчеркнули, что по данным направлениям стоимость билетов остается значительно ниже себестоимости в связи с социальной значимостью направлений.

«Аэрофлот» начал продавать билеты по «плоским» тарифам на рейсы на 2020 год

Рейсы будут выполнять авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия». Билет в участвующие в программе города в первом случае будет стоить 15,66 тысячи рублей (26,1 тысячи рублей в обе стороны). Рейсом «России» перелет обойдется в 13,77 тысячи рублей (22,95 тысячи рублей в обе стороны).

Ранее «Газета.ру» сообщила, что по итогам октября «Аэрофлот» занял первое место по пунктуальности полетов в рейтинге 20 крупнейших авиакомпаний мира. Соответствующий результат отметило британское аналитическое агентство OAG.

Согласно ежемесячному отчету OAG On-Time Performance Report «Аэрофлот» в октябре 2019 года выполнил точно по расписанию 89,8% рейсов. Показатель признан лучшим среди крупнейших авиаперевозчиков Европы с количеством рейсов свыше 30 тыс. в месяц.

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Источник: РИА Новости
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