Пассажиров эвакуируют в аэропорту в Екатеринбурге из-за «сообщения об угрозе»

Екатеринбург, 9 ноября. В аэропорту «Кольцово» из-за поступившего сообщения об угрозе эвакуируют пассажиров.

«В аэропорту проводятся мероприятия в связи с поступившим сообщением об угрозе. В настоящее время жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает», — цитирует пресс-службу «Кольцово» РИА Новости.

Ранее RT сообщило о задержании россиянина, которого подозревают в совершении анонимного звонка с предупреждением о взрывном устройстве. Из-за действий злоумышленника в Екатеринбурге был задержан вылет самолета.

По данным СМИ, мужчина был пьян, на установление его личности сотрудникам специальных служб потребовалась менее часа. Информация о заложенном на борту самолета взрывном устройстве не подтвердилась.