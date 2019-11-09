Действия РФ и Турции не дали курдским бандам довести ситуацию в Сирии до катастрофы

Москва, 9 ноября. Депутат Государственной думы РФ, член Комитета по обороне Юрий Швыткин заявил, что совместный меморандум России и Турции по Сирии не позволил вооруженным курдским группировкам довести страну до гуманитарной катастрофы.

«Подписав совместный меморандум, Россия и Турция должным образом обеспечила недопущение гуманитарной катастрофы в Сирии», — цитирует депутата iReactor.

По словам Швыткина, документ согласован с властями Сирии и в настоящее время на северо-востоке республики боевых действий нет.

Совместный меморандум по ситуации в Сирии был подписан по результатам прошедших в Сочи переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Главы государств подтвердили приверженность обеспечению безопасности турецкой территории и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики.

Президент Турции 9 октября объявил о начале военной операции против курдских террористов на северо-востоке Сирии. В рамках операции Анкара планировала создать зону безопасности в граничащих с Турцией северных районах Сирии.

Действия Турции были направлены против курдских террористов, захвативших восточный берег реки Евфрат под предлогом борьбы с запрещенной на территории России террористической группировкой «Исламское государство»1. Но курдские террористы не вели боевые действия против боевиков ИГ1, так как многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.