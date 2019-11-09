Венсан Кассель признался жене в любви на русском языке

Париж, 9 ноября. Французский актер Венсан Кассель признался в любви жене Тине Кунаки на русском языке. Таким образом он прокомментировал обложку номера журнала ELLE Russia за декабрь с фотографией супруги.

«Я люблю тебя, детка!», — прокомментировал пост Кунаки в соцсети Instagram Кассель.

Сообщение актера набрало почти 950 лайков. Российские пользователи Instagram в ответ на комментарий Касселя начали признаваться в любви звездной паре и приглашать их в Россию.

Венсан Кассель и модель Тине Кунаки встречаются с 2016 года. Звезды узаконили отношения 24 августа 2018 года. У супругов есть дочь — Амазони Кассель.

До отношений с Кунаки актер был женат на кинозвезде Монике Белуччи. Звездная пара рассталась в августе 2013 года. У Касселя и Белуччи есть две дочери — Дева и Леони Кассель.

Ранее популярный разработчик видеоигр из Японии Хидэо Кодзима признался в любви к жителям России. Во время фестиваля Comic Con Russia Кодзима отметил, что удивлен столь пристальному вниманию российских фанатов к его персоне.

Признание в любви к гостям поп-фестиваля Кодзима разместил на своей странице в Instagram.

«Я люблю вас», — написал разработчик видеоигр на русском языке в профиле.

К посту в соцсети разработчик видеоигр добавил фотографию с Comic Con Russia и проставил несколько восхищенных эмодзи. Российские фанаты удивились посту Кодзимы на русском языке и назвали его гением, а также высказали в комментариях взаимную симпатию.