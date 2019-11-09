Помпео признал, что Украина является американским проектом

Берлин, 9 ноября. Госсекретарь США Майк Помпео признал, что Украина является проектом, над которым работает американская администрация. Заявление глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов сделал на пресс-конференции в Берлине.

«Это проект, над которым мы работаем», — заявил в ответ на вопрос об отношениях США и Украины Помпео.

Глава Госдепартамента добавил, что Вашингтон привержен вопросу достижения стабильности в стране. Помпео также напомнил, что президент США Дональд Трамп три раза предоставлял Украине материальную помощь для защиты от «российской агрессии».

«Мы этим гордимся, мы думаем, в этом есть смысл — для свободы, для Европы, для мира и суверенитета Украины», — заявил госсекретарь США.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео выступил с речью в Берлине в пятницу, 8 ноября. Глава американского дипломатического ведомства прибыл в столицу Германии для участия в мероприятиях в честь 30-летия падения Берлинской стены. По словам дипломата, это историческое событие должно стать уроком «для тех, кто считает, что авторитарные режимы будут существовать веками».

Ранее Помпео заявил, что США обеспокоены уровнем коррупции на Украине и собираются содействовать Киеву в решении этой проблемы. Он назвал данную задачу одной из центральных для Госдепартамента, сообщило RT.

По словам Помпео, над вопросом борьбы с коррупцией Госдеп США работал в прошлом году. Госсекретарь подчеркнул, что ведомство продолжит эту работу, чтобы обеспечить президента Украины Владимира Зеленского возможностями по искоренению коррупции в стране.