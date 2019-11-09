Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Появилось видео момента гибели красноярского актера в ДТП

57
0 Оставить комментарий

Появилось видео момента гибели красноярского актера в ДТП

Красноярск, 9 ноября. Актер драмтеатра Минусинска Виктор Бубенков погиб в ДТП в Красноярском крае, аварию запечатлел видеорегистратор автомобиля артиста.

Судя по записи, на загородной трассе водитель выехал на встречную полосу на повороте, не справился с управлением и автомобиль, вылетев в кювет, врезался в дерево.

По данным СМИ, Бубенков умер от полученных травм на месте происшествия. Мужчина возглавлял театр в Нижнем Тагиле на протяжении 20 лет. В последнее время Бубенков выходил на сцену в Минусинске.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что на востоке Москвы столкнулись маршрутный автобус и две легковушки. В ДТП пострадал один человек.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров