Появилось видео момента гибели красноярского актера в ДТП

Красноярск, 9 ноября. Актер драмтеатра Минусинска Виктор Бубенков погиб в ДТП в Красноярском крае, аварию запечатлел видеорегистратор автомобиля артиста.

Судя по записи, на загородной трассе водитель выехал на встречную полосу на повороте, не справился с управлением и автомобиль, вылетев в кювет, врезался в дерево.

По данным СМИ, Бубенков умер от полученных травм на месте происшествия. Мужчина возглавлял театр в Нижнем Тагиле на протяжении 20 лет. В последнее время Бубенков выходил на сцену в Минусинске.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что на востоке Москвы столкнулись маршрутный автобус и две легковушки. В ДТП пострадал один человек.