Facebook собирается удалять все упоминания осведомителя, пожаловавшегося на Трампа

Москва, 9 ноября. Компания Facebook заявила, что будет удалять со страниц соцсети любые упоминания предполагаемого имени осведомителя, который подал жалобу на президента США Дональда Трампа из-за разговора с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Как сообщает телеканал CNN, на минувшей неделе ряд СМИ заявили, что осведомитель, вероятно, идентифицирован.

Представитель Facebook сообщил, что компания «удаляет все упоминания предполагаемого имени осведомителя». Решение будет изменено в том случае, если его имя будет широко освещено в СМИ или его озвучат государственные деятели.

«Любое упоминание предполагаемого имени осведомителя нарушает нашу политику по борьбе с причинением ущерба, согласно которой раскрытие информации о свидетелях, информаторах или активистах запрещено», — приводит телеканал заявление представителя соцсети.

Напомним, после разгоревшегося скандала, связанного с телефонным разговором Трампа и Зеленского, была запущена процедура импичмента президента США, сообщала «Газета.ру». The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщил, что во время телефонных переговоров с Зеленским в июле 2019 года Трамп «примерно восемь раз» якобы рекомендовал президенту Украины оказать содействие Рудольфу Джулиани, который настаивает на проведении на Украине разбирательства, связанного с Джозефом Байденом и его сыном Хантером. Трамп все обвинения в свой адрес отвергал.

В жалобе осведомителя говорилось, что Белый дом ограничил доступ ко всем записям и расшифровкам разговора с Зеленским и что это делалось и с некоторыми другими записями общения Трампа с мировыми лидерами. Чтобы избежать дальнейших обвинений, Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского. Минюст США не нашел в разговоре нарушений американского законодательства и причин для проведения расследования против Трампа. Президент США потребовал прекратить «смешной импичмент», передавал RT.

В конце сентября Трамп заявил представителям миссии США при ООН, что рассчитывает узнать, кто предоставил информацию о его телефонном разговоре с Зеленским сотруднику американской разведки. По словам главы Белого дома, все это похоже на шпионаж.

Незадолго до этого Комитет по разведке палаты представителей США опубликовал жалобу американского информатора, на которой ранее стоял гриф «Секретно». В документе сообщается, что Трамп использует свои полномочия, чтобы «склонить иностранное государство» повлиять на выборы в Штатах в 2020 году.