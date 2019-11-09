Филолог из МГУ назвала слова года в России

Москва, 9 ноября. Доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Лидия Малыгина считает, что понятиями 2019 года станут «виртуальный собеседник» и «Чат-бот». По словам специалиста, эти слова должны «зацепить» российских составителей словарей в этом году.

«Я думаю, что в этом году это будут слова «чат-бот», «виртуальный собеседник». Что-то с роботами. Это связано с тем, что сейчас очень важная проблема в том, что не понятно, что сможет делать человек, когда робот возьмет на себе огромное количество функций», — заявила Малыгина в эфире радио Sputnik .

В этом году английские словари пополнились экологическими понятиями. Словом года, по мнению издателя Толкового словаря английского языка Collins Dictionary, стало понятие Climate strike (климатическая забастовка), сообщила газета «Известия». Выражение появилось раньше, но стало общеупотребительным именно в 2019 году. Популярность ему добавило выступление в ООН экологической активистки Греты Тунберг.

Издатель словаря отметил, что выражение Climate strike в этом году в среднем использовалось в 100 раз чаще, чем в прошлом. Популяризацию термина Collins Dictionary связывает с широким распространением движения по защите климата.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина назвал самыми популярными у СМИ в России словами «пожар» и «протест». Частота употребления первого слова выросла по сравнению с предыдущими годами в пять раз, второго — в три раза.