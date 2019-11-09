Военный эксперт объяснил, зачем вертолеты ВСК РФ задействовали в отводе курдов в Сирии

Москва, 9 ноября. Вертолеты ВКС РФ приступили к выполнению ежедневного патрулирования на территориях Сирии, которые ранее были захвачены курдскими боевиками. Военный эксперт Алексей Леонков объяснил, чем обусловлена необходимость применения вертолетов.

Леонков выразил мнение, что, несмотря на подписанный в Сочи меморандум, в скором времени резкого успокоения в Сирии ожидать не стоит. Остатки курдских бандформирований продолжат оказывать сопротивление.

«Им был дан шанс сложить оружие и покинуть территорию, но остались те, кто считает, что наличие в руках оружия дает им право владеть землей, которую им никто не отдавал, и распоряжаться чужими ресурсами. Поэтому, конечно, меморандум принят как рабочий документ, который разрешает совместное патрулирование российским и турецким вооруженным силам», — подчеркнул эксперт.

Леонков отметил, что в таких условиях усиление российско-турецких патрулей военными вертолетами однозначно пойдет на пользу Сирии и поможет российским военным уберечь себя от различных провокаций со стороны курдских террористов.

«Вертолеты выполняют не только роль огневой поддержки в случае чего, но и роль разведки. Они хорошо себя показали во время боевых действий в Сирии, особенно когда нужно было ликвидировать небольшие, но очень мобильные группировки», — отметил эксперт.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявили о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии, сообщала «Газета.ру».

Военная операция Анкары была направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег реки Евфрат под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). При этом курдские террористы не воевали против боевиков ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований.

22 октября президент России Владимир Путин провел встречу с турецким коллегой, по итогам которой был принят меморандум по урегулированию ситуации на границе Сирии и Турции, передавал RT. Меморандум предполагает совместное патрулирование северных районов Сирии российскими и турецкими военными.

Ранее военный эксперт, генерал-лейтенант, заместитель главнокомандующего ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО государств участников СНГ Айтеч Бижев выразил мнение, что курдские боевики, подконтрольные США, еще долго будут срывать процессы мирного урегулирования на севере Сирии. Он напомнил, что у курдских боевиков не было регулярной армии, в их рядах «царит полная партизанщина». Поэтому подобные инциденты будут повторяться до тех пор, «пока турецкими и российскими патрулями не будет наведен порядок».

1 Организация запрещена на территории РФ.