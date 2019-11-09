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Украине предрекли развал по примеру Югославии

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Украине предрекли развал по примеру Югославии

Киев, 9 ноября. Бывший украинский министр транспорта и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что Украина уверенно идет по пути распада на мелкие части по примеру Югославии. Мрачный финал стране политик предрек в эфире украинского телевидения.

Червоненко считает, что к разделению Украины на несколько частей приведет неспособность действующего руководства страны выполнять предвыборные обещания и решать поставленные задачи. Бездействие властей, по мнению экс-депутата, может вызвать отделение западной части Украины: Львова и Закарпатья.

В отличие от Югославии страна не будет подвергаться бомбардировке, уверен Червоненко. По словам политика, этого не произойдет, так как на Украине размещены несколько АЭС.

Червоненко подчеркивает, что к развалу страну подтолкнули сами политики, так как изначально не планировали реализовать волю проголосовавшего за прекращение гражданской войны в Донбассе народа, а пошли на поводу у вооруженных «добровольцев». Экс-министр добавил, что у государства должна быть «монополия на силу», в противном случае ситуация начинает дестабилизироваться.

Ранее Партия солиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос», которая имеет 20 мест в Верховной раде, предложила правительству страны выйти из Минских соглашений и заморозить конфликт в регионе, сообщила «Газета.ру».

Заявление в парии объяснили тем, что рассматривать Крым и Донецкую с Луганской Народные Республики отдельно друг от друга нельзя. В настоящее время, по мнению авторов инициативы, «не существует реалистичного и быстрого пути вернуть эти территории на условиях Украины: ни военного, ни дипломатического». 

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Источник: РИА Новости
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