Росстат зафиксировал ускорение роста цен на дизельное топливо

Москва, 9 ноября. Средние розничные цены на дизельное топливо с 28 октября по 5 ноября увеличились на 37 копеек и составили 46,83 рубля за литр, сообщает Росстат.

По данным Росстата, к 5 ноября средние розничные цены на бензин марки Аи-92 увеличились на 1 копейку — до 42,27 рубля за литр, Аи-95 также на 1 копейку — до 45,74 рубля, на Аи-98 — выросли на 2 копейки, до 51,68 рубля за литр.

За тот же период зафиксировано увеличение цен на автомобильный бензин в 23 субъектах РФ. Зафиксировано и снижение цен — в девяти регионах. Наибольшее значение зафиксировано в Краснодаре — цены снизились на 0,3%.

В Москве и Петербурге цены на бензин не изменились.

Отметим, в конце октября «Известия» сообщали о рекордном снижении спроса на бензин в России. По расчетам экспертов, с января по сентябрь суммарное потребление бензина сократилось почти на 1% к аналогичному периоду прошлого года. Причем на конец июля цифра доходила до 1,4%, и лишь неожиданный подъем спроса в августе немного улучшил ситуацию.

По мнению экспертов, слабый спрос на топливо связан прежде всего уменьшением потребительской активности россиян. Еще одна причина уменьшения потребления бензина — постепенный переход автовладельцев на более дешевый газ, указали эксперты.

Согласно проведенному опросу ВЦИОМ, почти половина россиян считает, что цены на бензин вынуждают реже пользоваться автомобилями. 47% жителей России назвали причиной отказа от постоянного пользования транспортным средством высокую стоимость бензина. Еще 16% респондентов отметили дорогое обслуживание авто и его страхование, чтобы сэкономить.

Как сообщала «Газета.ру», ранее эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным условиям. Выяснилось, что самый выгодный для автомобилистов регион — Ямало-Ненецкий автономный округ, на одну зарплату здесь можно залить в бензобак 2 080 литров, в Москве — 1 798 л.