Француженка обвинила Романа Полански в изнасиловании

Париж, 9 ноября. Французская фотограф и актриса Валентин Монье обвинила в изнасиловании, которое якобы произошло 44 года назад, режиссера Романа Полански. Об этом в пятницу вечером сообщила газета Le Parisien.

«В 1975 году меня изнасиловал Роман Полански. У меня не было с ним никакой связи — ни профессиональной, ни личной, я его едва знала. Это не была какая-то вечеринка, не было ни алкоголя, ни наркотиков», — заявила Монье.

Женщине на тот момент было 18 лет. По словам актрисы, это произошло, на горнолыжном курорте в Швейцарии. Ее познакомили с Полански друзья. На следующий день, когда они вместе катались и оказались на подъемнике вдвоем, Полански спросил Монье о готовности к физической близости. Женщина ответила отрицательно, но продолжила кататься в их компании.

Вечером она отправилась в ресторан с Полански, после чего пошла с ним в хижину, которую снимали компанией. Там, по словам Монье, Полански надругался над ней.

Желание рассказать об этом через 44 года Монье объяснила появлением новостей о выходе фильма режиссера Полански «Офицер и шпион» о «деле Дрейфуса» — самом громком судебном процессе в истории Франции.

По словам актрисы, подать заявление в полицию на следующий день, как ей советовал один из знакомых Полански, ей помешал страх, что пользовавшийся славой режиссер может убить ее. Газета также связалась со знакомым Полански, который сообщил о готовности давать показания в случае, если дело дойдет до суда.