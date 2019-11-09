Чубайс назвал жителей СССР лентяями и идиотами

Москва, 9 ноября. Глава Роснано Анатолий Чубайс резко высказался о руководстве и жителях СССР, которых он назвал идиотами и лентяями.

В документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи» Чубайс заявил, что жизнь в Советском Союзе была построена на лжи, и это понимали все, кроме «нескольких тысяч идиотов». Бывший министр финансов также добавил, что советские граждане были лентяями.

Отношение советского человека к труду Чубайс описал фразой «Пускай работает железная пила, не для работы меня мама родила».

«Знаю там, в Ленинграде, в автобусе два парня: «Как дела?» — «Да ничего, работаю, 140 рублей получаю». — «Ну и дурак! Я 110 получаю, и делать ничего не надо». Это класс! Это суть советского человека, это суть советской власти. Работает идиот», — рассуждает Чубайс.

По мнению экономиста, виновато в сложившийся ситуации руководство Советского Союза, которое он называет «омерзительным».

Отметим, этим летом Чубайс предложил ввести в России новый налог — углеродный. По его словам, данный налог позволит стимулировать промышленников «снижать выбросы». Чубайс подчеркнул, что в России необходимо создать систему госучета объемов выбросов.

Член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло заявил, что поскольку теплоснабжение оплачивается по тарифам, введение этого налога скажется на стоимости услуг ЖКХ, вызовет удорожание продукции металлургов, увеличит стоимость транспортных услуг и в конечном итоге ускорит темпы инфляции, сообщала «Газета.ру».

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью Федеральному агентству новостей в годовщину событий августовского путча 1991 года заявил, что именно на Михаиле Горбачеве лежит ответственность за распад Советского Союза. При этом первый лидер независимой Украины не жалеет о распаде СССР. Кравчук подчеркнул: он осознанно подписал Беловежские соглашения в декабре 1991 года и тем самым прекратил существование Советского Союза.