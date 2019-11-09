Врач рассказал, какие опасности несет россиянам «вишневая» зима

Москва, 9 ноября. Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, каких проблем со здоровьем стоит опасаться предстоящей зимой, которую синоптики назвали «вишневой» из-за аномально теплой погоды.

Синоптики обещают москвичам аномально теплую зиму. Ожидается, что средняя температура будет на четыре градуса выше нормы. Лишин отметил, что если прогнозы верны и зима окажется «вишневой», опасность для организма представляет то, что при обильных осадках может повыситься влажность, что негативно сказывается на иммунитете.

«При таких погодных условиях сосудистое давление падает, происходит перераспределение крови в организме, нагружаются внутренние органы, легкие, сердце, и как результат наша ответная защитная реакция ослабевает. В целом механизм, конечно, сложнее, но из-за изменения работы сосудов происходит и изменение общего тонуса», — заявил врач в интервью «Вечерней Москве».

Лишин обращает внимание, что главной особенностью вирусов является то, что они могут выживать при любых условиях: как в холоде, так и в тепле. Более того, они могут мутировать.

«В последнее время наблюдается огромное количество мутаций, изменяются вирусы, бактерии и появляется множество случаев вирусных пневмоний. По сравнению даже с прошлым годом их стало значительно больше. Это заболевание сложно диагностируется и может приводить к серьезным осложнениям», — заявил врач, добавив, что сейчас пневмония развивается в течении первых дней болезни.

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