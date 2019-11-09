Сбежавший с Украины Бабченко намерен обосноваться в Израиле

Тель-Авив, 9 ноября. Покинувший Украину скандально известный журналист Аркадий Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле.

«Да даже не знаю как-то… Ездили, ездили, понравилось — приехали», — заявил Бабченко в интервью, отвечая на вопрос журналиста израильского «9 канала» «Почему Израиль?».

На уточнение ведущего надолго ли тот приехал в страну, Бабченко ответил: «Да, собираюсь жить».

Ранее стало известно, что Бабченко покинул Украину. Таким образом он сдержал свое слово уехать из страны, если на президентских выборах победит Владимир Зеленский, а не Петр Порошенко. Бабченко признался, что начал готовиться к отъезду сразу же после выборов нового президента Украины, сообщала «Газета.ру».

В последнее время журналист в соцсетях он неоднократно выражал недовольство новой властью в Киеве. Тем не менее, он не стремился вернуться на родину — 1 ноября 2019 года он разместил на своей странице в Facebook пост, в котором сообщил, что больше никогда не переедет обратно в Россию.

Комментируя побег Бабченко с Украины в интервью Федеральному агентству новостей, депутат Верховной рады Украины V и VI созывов Алексей Журавко выразил мнение, что Бабченко избаловали вниманием, хотя он его не достоин.

По его словам, журналист «напоминает того гадкого утенка, который везде нагадил и смылся». Экс-депутат подчеркнул, что Бабченко «предал Россию и ее народ, а потом повторил это же с Украиной». Украинский политик полагает, что Бабченко не следовало влезать в политическую аферу и участвовать в проплаченной Западом кампании, цель которой — рассорить братские народы.

Российский телеведущий Владимир Соловьев задался вопросом, волнует ли вообще кого-нибудь перемещение этого «странного создания» из страны в страну. Соловьев предрек Бабченко неспокойную жизнь после совершенных им поступков и назвал его предателем.

Напомним, 29 мая прошлого года в Киеве заявили, что журналист Бабченко был якобы застрелен в подъезде собственного дома в Киеве. Однако вскоре стало известно, что сотрудник СМИ жив, а Украина все это время обманывала общественность.

Как пояснили в Киеве, инсценировка была частью некой «спецоперации». Российские и западные власти резко осудили постановку, назвав это частью войны в медиапространстве.