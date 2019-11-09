Самолет и беспилотник НАТО провели разведывательные полеты у российских границ

Москва, 9 ноября. Американский разведывательный беспилотник и британский военный самолет радиоэлектронной разведки замечены у российских границ.

Как сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar, в шесть утра по московскому времени стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США с бортовым номером 11-2048 поднялся с авиабазы НАТО «Сигонелла», расположенной на Сицилии. В восемь утра БПЛА был замечен в небе над Украиной. Беспилотник провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе. В 14.25 он направил полет в акваторию Черного моря, облетев район около побережья полуострова Крым.

15:35 мск.

Приступил к разведывательному полёту вдоль черноморского побережья России????????. pic.twitter.com/1ZdCstSTYA — PlaneRadar (@ua4wiy_) November 8, 2019

В 17.25 самолет радиоэлектронной разведки британских ВВС Boeing RC-135W Rivet Joint взлетел с полигона «Милденхолл» и отправился к границам Калининградской области.

Отметим, иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в частности американские, все чаще стали появляться у границ России — над Черным морем, у Калининградской области. Также их замечают неподалеку от российских баз в Сирии.

В частности, 19 октября стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил 11-часовой разведывательный полет у западных границ России.

Спустя четыре дня самолет Королевских ВВС Великобритании совершил разведывательный полет у северо-западных границ РФ в районе Калининградской области.

В конце сентября два самолета ВМС США были замечены у берегов Крыма. Речь идет о радиоразведчике Lockheed ЕР-3Е Orion и противолодочном самолете Boeing P-8A Poseidon.