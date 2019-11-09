Эксперт развеял миф о том, что США не получают выгоду от продажи ворованной нефти из Сирии

Москва, 9 ноября. Американист Владимир Васильев заявил, что Сирия является важной частью предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа. Поэтому все разговоры о том, что Вашингтон якобы не получает выгоду от продажи ворованной сирийской нефти, несостоятельны.

Представитель Пентагона Рэт Хоффман ранее заявил, что вся прибыль от продажи украденной у САР нефти идет на поддержку курдских банд из «Сирийских демократических сил» (SDF).

В интервью «ПолитЭксперту» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев напомнил о давних обещаниях Вашингтона вывести войска из Сирии после победы над террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, Запрещена в РФ). Однако давление сенаторов и скорые выборы привели к тому, что США отказались от этих планов и приняли решение оставить войска в Сирии для «защиты» нефтяных месторождений.

«Еще один важный момент произошел месяц назад, когда Трамп вернулся к этой проблеме и объявил, что хочет полностью вывести все войска из региона. Но в этот момент как раз разгоралась вся эта ситуация с импичментом. Против президента США начали выступать республиканцы и Конгресс, отвечающий за внешнюю политику страны. Они обвинили главу государства, что уход из Сирии сейчас будет расцениваться как подарок России», — заявил американист.

Поэтому под предлогом «охраны» нефти Вашингтон продолжает сохранять свое присутствие в Сирии. По словам эксперта, разговоры про передачу всех доходов от продажи ворованных ресурсов курдским боевикам на фоне весьма непростой ситуации с бюджетом несостоятельны. По словам Васильева, из-за политического давления Трамп вынужден оставить военных в Сирии.

«Именно поэтому в СМИ возникают подобные сообщения, которые как бы оправдывают действия США и гасят огонь критики, потому что ситуация в Сирии также может быть рассмотрена в ходе импичмента», — считает Васильев.

Подводя итог, эксперт заявил, что Сирия является важной частью предвыборных обещаний Дональда Трампа.

Напомним, курдские радикалы ранее захватили нефтяные поля на восточном берегу Евфрата — Аль-Омар и Аль-Танак. С тех пор они незаконно качают сирийскую нефть и вывозят ее контрабандой в другие страны.

Незаконно находящиеся в Сирии военные США, которые поддерживают курдов, выставили охрану возле месторождений, объявив, что окажут вооруженное сопротивление, если сирийская армия попытается вернуть принадлежащие государству недра.

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя заявление Хоффмана, отметил, что это фактически признание Пентагона в том, что «они участвуют в контрабанде сирийской нефти». При этом он выразил сомнения, что американские генералы не получают какую-то прибыль.

Сирийский политолог Низар Буш выразил мнение, что «американцы продают эту нефть через Турцию и получают деньги, чтобы поддержать свои войска в Сирии». Он также добавил, что курдские террористы получают небольшое количество средств от ворованной сирийской нефти, однако львиная доля этих «доходов» идет на поддержку американских войск, которые незаконно находятся в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.