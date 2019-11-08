В Раде высказались за выход Украины из Минских соглашений

Киев, 8 ноября. Партия солиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос», которая имеет 20 мест в Верховной раде, предложила правительству страны выйти из Минских соглашений и заморозить конфликт в регионе.

«Мы считаем, что сегодня единственный эффективный путь для Украины — это выйти из Минских соглашений и заморозить ситуацию до усиления собственных позиций», — говорится в заявлении партии.

Свое заявление в парии объяснили тем, что рассматривать Крым и ДНР с ЛНР отдельно друг от друга нельзя. А сегодня «не существует реалистичного и быстрого пути вернуть эти территории на условиях Украины: ни военного, ни дипломатического».

По мнению парламентариев, сегодня Украина «борется на два фронта»: с Россией на внешнем и с коррупцией и слабой экономикой на внутренней. Поэтому партия «Голос» предлагает на время заморозить конфликт, чтобы пока развивать экономику.

«Именно поэтому время признать реальность и выйти из Минских соглашений… Сосредоточиться на государственных интересах: остановиться, навести порядок, собрать силы и спланировать мир на своих условиях. И реализовать этот план с сильной позиции — тогда, когда для этого появятся реальные возможности», — говорится в заявлении.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года, когда ДНР и ЛНР не приняли произошедшего в Киеве государственного переворота и объявили о независимости. В ответ новые украинские власти развернули против них военную кампанию.

На прошлой неделе ООН опубликовала официальные данные, согласно которым война в Донбассе за пять лет унесла жизни более 3,3 тыс. мирных жителей, ранения получили более 9 тыс. человек. Как сообщала «Газета.ру», по данным ООН, порядка 1,3 млн человек были вынуждены переселиться в другие области Украины.

Гражданский конфликт ухудшается на фоне регулярных нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, которые обстреливают территории республик и не раз пытались прорвать линию обороны.

Поиск решения вопроса в Донбассе ведется на нескольких площадках, в том числе и в Минске. Также в отношении этой проблемы время от времени возникают личные инициативы различных политиков, тем не менее успешно справиться с ним не удается уже несколько лет.