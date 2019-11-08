Появились первые фото интерьера поездов «Таврия» в Крым

Москва, 8 ноября. Компания «Гранд Сервис Экспресс» показала, как будут выглядеть поезда дальнего следования «Таврия», которые свяжут материковую Россию и Крым.

По данным компании, в состав поездов «Таврия», курсирующих по маршруту Петербург — Севастополь, входят купейные и плацкартные вагоны. По маршруту Москва — Симферополь ходят двухэтажные поезда с вагонами купе и СВ.

Вагоны СВ оборудованы душем и биотуалетами. В купе располагаются два дивана шириной 60 см каждый. Пассажирам предоставляют горячее питание, есть телевизор, кондиционер стандартные и USB-разетки.

Купейные вагоны также оборудованы биотуалетами, верхние и нижние полки 60 см каждая. Пассажиры также, как и в СВ, получат горячее питание.

Плацкартные вагоны курсируют в составе одноэтажных поездов. Вагоны оборудованы кондиционерами и двумя биотуалетами, передает RT. Отмечается, что провоз домашних животных в плацкартных вагонах запрещен.

Ранее 8 ноября стартовали продажи билетов на пассажирские поезда в Крым. Первый поезд из Петербурга в Крым отправится 23 декабря, из Москвы — 24 декабря, сообщала «Газета.ру». Продолжительность поeздок составит 43 и 33 часа соответственно.

Ранее Эксперт ВШЭ Екатерина Решетова объяснила, почему поезда в Крым пока запустят только из Москвы и Петербурга. По ее словам, в крупнейших городах страны транспортная система развита лучше. В Москве и области высокая плотность населения, у людей есть возможности для путешествий. Она считает, что в Москве намного больше желающих поехать в Крым на отдых, чем в других городах страны.