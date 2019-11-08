Киевский «эксперт» рассказал, когда и как Россия планирует «вторжение» на Украину

Киев, 8 ноября. Украинский военный эксперт Алексей Арестович уверен, что во второй половине следующего года Россия запустит газотранспортные ветки в обход Украины и таким образом укрепит свои международные позиции, получив дополнительные рычаги давления на Киев. По мнению «эксперта», все это говорит о том, что Россия готовится к военному вторжению на Украину.

В эфире YouTube-канала «Ukrlife.TV» Арестович обратил внимание на военные учения российской армии «Кавказ-2020», которые запланированы на сентябрь 2020 года.

«Эти учения, это уже известно по официальному заявлению украинской военной разведки, будут отрабатывать сценарий полномасштабного вторжения на Украину. Это не значит, что они сразу после них вторгнуться. Но это значит, что они приходят в оперативную готовность», — уверен украинский эксперт.

Одним из доказательств своего мнения Арестович назвал тот факт, что в это же время РФ собирается «запустить газовые ветки в обход Украины», передает «ПолитНавигатор».

«Сам факт этой готовности по войне и по газу очень укрепит внешнеполитическую позицию России, и будет дополнительным инструментом давления, даже если не будут отключать газ и никакая военная угроза не наступит», — рассуждает он.

При этом он добавил, что украинская армия не сможет противостоять российской. По его мнению, РФ уже давно якобы «развернула» свои войска на границе с Украиной: «в 2016 году заехали в чистое поле, в палатки, а теперь имеют военные городки, структуру развертывания».

Отметим, что Украина не первый год «готовится» к войне с Россией. В минувший четверг бывший первый замкомандующего сил специальных операций ВСУ, заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил, что ВС РФ объективно сильнее ВСУ, однако «агрессор» никогда не сможет победить «подготовленный украинский народ». По его словам, нужно в короткие сроки создать на Украине «надежный полицейский и контрразведывательный режим».

При этом замcекретаря СНБО Украины признал, что ВСУ проигрывают России по техническому потенциалу. Однако, заявил он, российская армия «никогда не сможет воевать с подготовленным украинским народом». В связи с этим Кривонос предложил так называемую программу пяти шагов. Первым из них, по его мнению, должна стать «организация движения сопротивления».

Напомним, отношения Москвы и Киева ухудшились в 2014 году в связи событиями на Украине. Гражданская война в этой стране началась после того, как Донбасс отказался подчиняться новому руководству страны, которое пришло к власти в результате госпереворота, и в ответ на это Киев начал так называемую АТО против региона. Кроме того, украинские власти до сих пор не приняли волеизъявления крымчан. Весной 2014 года на полуострове состоялся референдум. Более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с Россией.