В Киеве мечтают о новом поколении украинцев, не знающих русского языка

Киев, 8 ноября. Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос в эфире украинского телевидения выразил идею о том, что киевским властям необходимо сформировать идеологию, в результате которой новое поколение говорило бы только на украинском языке и не считало Украину и Россию братскими государствами.

В эфире ток-шоу «Право на власть» бывший первый замкомандующего сил специальных операций ВСУ Кривонос выразил негодование тем фактом, что за последние 20-30 лет на Украине «в связи с отсутствием национальной идеи и национальной ценности» появилась прослойка молодежи, которая выросла «безидейной, чистыми потребителями».

Патриотами, по его словам, сегодня являются только те немногие, что «пошли на фронт», а остальные же «абсолютно нейтральны к ситуации в стране». Это, по мнению Кривоноса, является «большой проблемой», передает «ПолитНавигатор».

«Нужно обратить внимание на воспитание детей и молодежи в первую очередь, чтобы через 10–15 лет новое поколение вообще имело свои взгляды на жизнь, вообще общалось абсолютно на украинском языке. И это поколение, которое поведет Украину уверенно, не оглядываясь на бывшего старшего брата, потому что он не будет знать, что это старший брат», — заявил Кривонос.

Отметим, опасения по поводу роста националистических настроений на Украине высказывали ранее как российские, так и украинские политики. Накануне звезда шоу Comedy Club, украинский актер Андрей Молочный выразил негодование из-за «толп фашистов» на улицах Киева.

В конце октября депутат Верховной рады Вадим Рабинович в ходе торжеств к годовщине освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков отметил, что в стране вновь существует угроза возвращения фашизма. Комментируя его заявление, российский сенатор Владимир Джабаров отметил, что разделяет его позицию, предавал RT. Парламентарий выразил надежду на то, что «здоровые силы Украины» дадут ответ попыткам возродить фашизм.

Сам же Кривонос ранее призывал в короткие сроки создать на Украине «надежный полицейский и контрразведывательный режим».