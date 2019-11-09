День народного единства отметили в России. Россия за неделю. ФАН-ТВ

День народного единства На этой неделе россияне работали всего четыре дня. В понедельник страна отмечала День народного единства. Как всегда на широкую ногу: песни, танцы, спортивные мероприятия, ярмарки. Чтобы познакомить жителей страны с историей праздника в столице на портале «Узнай Москву» создали познавательный маршрут. Его протяженность 6 км, и состоит он из девяти пунктов. За час прогулки каждый может узнать об историческом сражении, о том, какая святыня помогла русским освободить Кремль. Немного об истории праздника расскажем и мы. 4 ноября 1612 года народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов. На этом закончилось Смутное время и началось возрождение нашей страны как единого независимого государства. История богатая, а сам праздник молодой, отмечают его с 2005 года. В памятный день президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. Монументу, к слову, больше 200 лет. После лидер страны вручил государственные награды и премию президента за вклад в укрепление единства российской нации. «Самая прочная, надежная основа успешного развития России — это сплоченность нашего общества, это верность ценностям мира, доверия и взаимного уважения между людьми разных национальностей. Беречь эти традиции завещано всей историей нашей великой страны. И мы твердо знаем, что только вместе мы достигнем самых высоких целей, решим самые сложные задачи, достойно ответим на любые вызовы», — подчеркнул президент.

Утечка данных в «Альфа-банке» В последнее время все чаще появляется информация об утечке данных клиентов банков. На этой неделе в зоне риска оказались и держатели карт «Альфа-банка». Имена, номера телефонов, паспортов, суммы кредитов и другая персональная информация появились в Интернете. Они были выставлены на продажу. Как отметили в самой финансовой организации, эта история коснулась 15 клиентов, но многие СМИ сообщили о тысячах пострадавших. Под раздачу также попали владельцы страховых полисов. Как отметил гендиректор «Альфастрахования» Владимир Скворцов, утечка могла произойти со стороны партнеров компании. Полиция выясняет все подробности дела. Подобный случай произошел и с клиентами Сбербанка. Там потерялась база данных 5 000 человек. Позже выяснилось, что к этому причастен один из сотрудников. На фоне резонанса компания решила усилить меры безопасности. Также глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, сейчас «назрел системный подход» к решению этой проблемы. Регулятор усилит надзор и будет следить, чтобы банки организовывали защиту персональных данных.

Убийство Эльджаркиева Полиция продолжает поиск убийц начальника центра по борьбе с экстремизмом в республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева. Правоохранители вышли на след еще одного подозреваемого, задержали его, но выяснилась, что мужчина к преступлению не имеет никакого отношения. Эта история обрастает вопросами. Кто и зачем заказал руководителя центра «Э»? В полиции считают, что убийство связано со служебной деятельностью Эльджаркиева. Его вместе с братом убили вечером 2 ноября. Неизвестный выстрелил в мужчин и скрылся на черной иномарке. Полиция склоняется к версии, что это был заказ. В текущем году на жизнь руководителя центра «Э» уже покушались. В январе неизвестные обстреляли его автомобиль. «Председатель Следственного комитета России поручил криминалистам Центрального аппарата подключиться к расследованию двойного убийства в Москве, где 2 ноября этого года на дворовой территории по улице Академика Анохина неизвестный произвел не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Опасный рейс И об одном случае, который также не смогли оставить без внимания правоохранители. Следователи возбудили уголовное дело после того, как пилот пустил свою знакомую за штурвал пассажирского самолета. Это произошло 31 октября. Воздушное судно «ИрАэро» выполняло рейс Якутск — Саккырыыр — Якутск. То, что 33-летняя девушка даже представления не имеет, как управлять Ан-24, заметно по видео, которое появилось в социальных сетях. Пилот указывает на ошибки ученицы, и такое чувство, что о последствиях даже не задумывается. В авиакомпании отметили, что за всю ее историю, такое происходит впервые. Представители перевозчика также подключились к расследованию этого дела. Страшно представить, но такая погоня за лайками могла перерасти в трагедию. Стоит вспомнить и случай 25-летней давности. Когда пилот самолета, который направлялся из Москвы в Гонконг, посадил за штурвал своего 15-летнего сына. Airbus A310 разбился в районе Междуреченска. Погибли 75 человек. К счастью, история с Ан-24 для пассажиров ничем не обернулась. А, вот, пилот самолета теперь может лишиться свободы на два года.