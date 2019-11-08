МИД РФ заявил о давлении США на ряд стран при голосовании по переносу Первого комитета

Москва, 8 ноября. Российская инициатива по выводу из Нью-Йорка Первого комитета ООН не нашла широкой поддержки в связи с давлением со стороны США. Об этом в пятницу заявил заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

Речь идет о комитете по вопросам разоружения и международной безопасности, который Москва предлагала перенести из Нью-Йорка в Вену или Женеву.

«Большинство государств проявили осторожную позицию. По разным причинам: ряд из них был под сильным давлением США, другие прикрылись тем, что визовой вопрос — не вопрос Первого комитета», — отметил дипломат.

Белоусов подчеркнул, что возможность для США не пускать на заседания ООН неугодных им делегатов ставит под угрозу всю систему глобальной безопасности. В то же время зампостпреда РФ обратил внимание на то, что противодействие со стороны Соединенных Штатов не помешало России успешно продвигать свои резолюции в нынешней сессии комитета. Речь, в частности, идет о предложениях Москвы по усилению кибербезопасности и контроля за вооружением.

Напомним, что ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поднял вопрос о возможном переносе заседаний Генассамблеи ООН и других международных мероприятий из Нью-Йорка. Аналогичные мысли высказал депутат бундестага Гуннер Норберт. Поводом послужил отказ американской стороны выдавать визы российским дипломатам, из-за чего те не смогли посетить заседание ГА ООН.