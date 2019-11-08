Американские СМИ узнали о российском оружии, от которого нет защиты

Москва, 8 ноября. Российская система управления малыми беспилотниками для массированного удара «Стая-93» представляет серьезную угрозу для любого противника, пишет американский журнал Popular Mechanics.

Автор статьи Кайл Мизоками рассказал на страницах журнала, что российские ученые и инженеры по аэрокосмической промышленности недавно собрались вместе, чтобы «представить довольно ужасающее видение будущего войн».

По его словам, «Стая-93» (Flock-93) — это более ста дронов, каждый из которых вооружен взрывчаткой. Ни одна система не способна уничтожить каждый из беспилотников, сбитых в огромную стаю.

Автор материала утверждает, что первоначально предложенная Военно-воздушной академией имени Жуковского и частной промышленностью концепция предполагала одновременный запуск более ста дронов, каждый из которых был бы вооружен боеголовкой. Дроны представляют из себя легкие «летающие крылья», способные взлетать и приземляться вертикально. Один из примеров подобных БПЛА запечатлен на видео.

Таким беспилотникам не требуется взлетно-посадочная полоса. На практике есть возможность собрать огромное количество дронов на довольно компактной области, например, поля, окруженного деревьями или на крыше здания.

По словам автора, нет идеальной защиты от подобной системы. Кинетическая защита, включающая ракеты, беспилотники, пушки, дробовики и пулеметы, никогда не будет оптимальной. Защита, которая сбивает 90% дронов, все же пропустит часть из них.

Энергетическое оружие, которое по типу микроволновки «жарит все на своем пути», также, по мнению автора, не достигнет 100% результата.

«Это было бы что-то вроде огнемета против полчища саранчи. Тем не менее, ни один огнемет никогда не уничтожит всю саранчу — и никакое микроволновое оружие не справится со всеми дронами», — пишет Мизоками.

Сейчас, по словам автора, такие разработки пока остаются только концепцией, но когда они будут реализованы, «станут проблемой для всех».

Отметим, в минувшую среду президент РФ Владимир Путин заявил, что новое российское оружие создано для того, чтобы гарантировать государству безопасность, учитывая растущие угрозы. Как передавала «Газета.ру», глава государства отметил, что Россия и дальше будет наращивать свой оборонный потенциал и поставит на боевое дежурство системы вооружения, «которого пока нет у других стран». Вместе с тем он заверил, что это не означает, что Россия будет кому-то угрожать.