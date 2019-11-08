Адвокат Заворотнюк готов помочь актрисе погасить долг

Москва, 8 ноября. Адвокат известной актрисы Анастасии Заворотнюк Виктор Пастернак прокомментировал информацию о претензиях Федеральной службы судебных приставов к телезвезде. Юрист выразил сомнение, что приставы доведут дело до суда, поскольку речь идет о небольшой сумме.

«Ведь сумма не критичная, и устраивать из-за нее споры, я думаю, никто не станет», — пояснил Пастернак «Вечерней Москве».

Адвокат также подчеркнул, что готов помочь актрисе и ее семье в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» обнаружился долг по налогу на имущество в размере 24,5 тыс. рублей. При этом представитель ФССП заявил, что ведомство не будет идти на поблажки в связи с болезнью должника, а спишет необходимую сумму, как только она поступит на счет актрисы.

Слухи о звезде сериала «Моя прекрасная няня» ходят уже несколько месяцев. Семья актрисы ничего не комментирует, чем только способствует распространению разных домыслов. Согласно предварительной информации, у женщины диагностирован неоперабельный рак мозга, который мог стать следствием попыток омолодиться с помощью стволовых клеток. Об онкологическом заболевании также говорили некоторые коллеги артистки. Есть также предположение, что Заворотнюк скрывается от публики из-за неудачной пластики или липосакции.