В Киеве заявили, что признание ПЦУ Александрийским патриархатом приведет к захвату храмов

Признание томоса, выданного раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ), со стороны Александрийского патриархата и Элладской православной церкви приведет к новым попыткам захвата храмов, принадлежащих Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил киевский православный публицист Дмитрий Скворцов.

«Я думаю, что внутри Украины раскольники получат заряд энтузиазма. И попытаются совершить очередные захваты православных церквей. Тем более, позавчера министр культуры Украины Владимир Бородянский заявил, что вмешательство государства в церковные дела — это хорошо и правильно», — сказал собеседник ФАН.

Если президент Владимир Зеленский не поставит на место этого «зарвавшегося чиновника», то можно будет констатировать, что на Украине давление на УПЦ МП продолжится, как это было при Петре Порошенко, отметил Дмитрий Скворцов.

При этом православный эксперт уверен, что псевдопризнание ПЦУ со стороны ряда поместных православных церквей не повлияет на священников и прихожан канонической Украинской православной церкви.

«Все, кто был настроен уходить в ПЦУ, ушли. А некоторые, покаявшись, уже успели вернуться. Мы помним из истории, что в XV веке константинопольский патриарх переходил в унию. И с ним перешла вся Константинопольская православная церковь. И только Максим Исповедник отказался от перехода в унию с католиками. И время показало его правоту», — сказал собеседник ФАН.

По его словам, православные на Украине уверены, что даже если Московский патриархат разорвет отношения с греческими церквами, которые станут «псевдоцерквями», ушедшими в раскол, это не пойдет во вред православной вере.

«Мы прекрасно видим, что Россия, которую попытались в 2014 году изолировать от всего западного мира, только укрепилась. Так и Русская православная церковь, изолированная от всех ересей и искривлений в греческом православии, станет лишь сильнее и чище. Не случайно святейший патриарх Кирилл недвусмысленно сказал о папских амбициях экуменистического патриарха Варфоломея. В любом случае истина остается за теми, кто не признает раскольничью ПЦУ», — резюмировал собеседник ФАН.

В настоящий момент выданный ПЦУ томос признали Элладская православная церковь и Александрийский патриархат. Между тем большая часть поместных православных церквей мира томос не признает.