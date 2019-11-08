Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Хасака в Сирии

Хасака, 8 ноября. Российские и турецкие военные провели третье совместное патрулирование на севере Сирии. Как сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, маршрут прошел от населенного пункта Дейрун-Ага до Эль-Маликии в провинции Хасака.

Россия продолжает реализацию меморандума, подписанного с Турцией 22 октября в Сочи.

В пятницу состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Дейрун-Ага — Эль-Маликия в провинции Хасака. Это третье по счету совместное патрулирование. Первое состоялось 1 ноября. Военные провели патрулирование в 10-километровой зоне вдоль от сирийско-турецкой границы, проехав более 87 километров. Второе патрулирование было проведено 5 ноября. Протяженность маршрута составила 73 километра.

Также продолжается патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Руби — Дар-Хараб в провинции Алеппо, и Айн-Иса — Насерия в провинции Хасака.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявили о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии, сообщала «Газета.ру».

Военная операция Анкары была направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег реки Евфрат под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). При этом курдские террористы не воевали против боевиков ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований.

22 октября президент России Владимир Путин провел встречу с турецким коллегой, по итогам которой был принят меморандум по урегулированию ситуации на границе Сирии и Турции. Меморандум предполагает совместное патрулирование северных районов Сирии российскими и турецкими военными.

1 Организация запрещена на территории РФ.